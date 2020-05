206 nieuwe vuilnisbakken staan te blinken (maar niet in woonwijken) Robby Dierickx

15 mei 2020

08u13 0 Zaventem De gemeente Zaventem is gestart met het plaatsen van 206 nieuwe, opvallende vuilnisbakken. De gele exemplaren komen voornamelijk op pleinen, in de buurt van winkels en aan grote haltes van het openbaar vervoer. In woonwijken verdwijnen de vuilnisbakken dan weer omdat te veel inwoners er hun huisvuil in dropten.

“Uit een analyse van afvalintercommunale Interza bleek dat de vorige vuilnisbakjes te klein waren, dat ze slecht geplaatst werden of dat er misbruik van gemaakt werd”, zegt schepen van de technische dienst Wim Driesen (Open Vld). “Zo werd er vooral in woonwijken heel wat afval van thuis in gedropt. Daarom hebben we beslist dat er meer vuilnisbakken moeten komen op pleinen, nabij winkels, rond grote haltes van het openbaar vervoer en op speelpleintjes. In de woonwijken verdwijnen alle oude exemplaren en worden ze niet vervangen. Om te vermijden dat rokers hun sigarettenpeuken op de grond gooien, zullen we de vuilnisbakjes waar nodig voorzien van een asbak. Tot slot mogen ook hondeneigenaars er hun zakje in kwijt.”

120.000 euro

In totaal betaalt de gemeente 120.000 euro voor de vuilnisbakoperatie. “De nieuwe vuilnisbakjes zijn slechts een onderdeel van ons geactualiseerd beleid rond openbare netheid”, pikt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) in. “Zo werken we ook al jaren samen met Interza aan de opruimacties Zaventem Proper, waarbij we kunnen rekenen op zwerfvuilvrijwilligers. Daarnaast proberen we via de zwerfvuilcamera’s sluikstorters te strikken en is ook de samenwerking met de Zaventemse scholen belangrijk. Al op jonge leeftijd leveren de kinderen inspanningen om de gemeente proper te houden.”