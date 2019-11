2.000 euro schade voor 5 maaltijden: hongerige dief gooit ruit automaat in Robby Dierickx

05 november 2019

12u29 14 Zaventem Een hongerige dief heeft in de nacht van maandag op dinsdag vijf maaltijden gestolen uit een automaat van traiteur André Claessens langs de Mechelsesteenweg in het Vlaams-Brabantse Nossegem bij Zaventem. De diefstal staat op camera. Zaakvoerder André Claessens raamt de schade op 2.000 euro.

Op camerabeelden is te zien hoe de dief in de nacht van maandag op dinsdag rond 4 uur eerst een kwartier op de parking ronddwaalt om vervolgens wat verderop een grote steen op te rapen. Nadien loopt hij naar de automaat en gooit de steen met volle kracht tegen de ruit. De buit? Vijf maaltijden. “De andere twintig maaltijden kreeg hij blijkbaar niet in zijn rugzak”, zegt André Claessens, die met een financiële kater achterblijft. “De herstelling van de automaat kost me rond de 2.000 euro. De ruit moet vervangen worden, net als de ledverlichting en een paar schuiven waarin de maaltijden liggen. Voorts moest ik de twintig overgebleven maaltijden in de vuilnisbak gooien.”

Het is pas de eerste keer dat de traiteur met zo’n opmerkelijke diefstal te maken krijgt. “Beter kan je zo’n automaat jammer genoeg niet beveiligen”, klinkt het. “We proberen met opzet het gebruik van cash geld te ontmoedigen om diefstallen te vermijden, maar als dieven nu ook al maaltijden stelen…”

De zaakvoerder deed inmiddels aangifte bij de politie. Tot de automaat hersteld is, kunnen de klanten in één van de vier andere toestellen in de omgeving terecht voor een maaltijd.