18 maanden cel voor duo dat inbraken pleegde in Leuven en van de bus werd geplukt in Zaventem Wouter Hertogs

13 juli 2020

11u05 0 Zaventem Twee Albanezen zijn veroordeeld tot 18 maanden cel voor drie inbraken in Leuven. Ze werden met een deel van de buit aangetroffen op een bus in Zaventem.

Op 6 december bleek bij een controleactie op een bus van De Lijn dat ze twee geen identiteitsdocumenten op zak hadden. De politie haalde hen van de bus en bij een fouille werden juwelen en 1.200 euro cash geld aangetroffen. Ook hadden ze een zak bij zich met daarin een koevoet en schroevendraaier. Uit onderzoek bleek dat de juwelen afkomstig waren van een inbraak in Leuven even daarvoor. Telefonieonderzoek toonde daarenboven aan dat hun telefoons zich onder de mast van de inbraak bevonden. Daarnaast konden ze ook gelinkt worden aan 2 andere inbraken. Aanvankelijk hielden ze vast aan hun zwijgrecht maar uiteindelijk bekenden ze toch de feiten. Daarom werden ze veroordeeld voor de inbraken en het vormen van een vereniging van misdadigers. Een van hen had daarenboven een agent gestampt toen hij had geprobeerd om te vluchten. Een politiehond had hierbij in zijn been gebeten. Daarom werd hij ook veroordeeld voor weerspannigheid