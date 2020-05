173 gestrande Belgen eindelijk thuis na quarantaine in Tenerife: “Regering liet ons aan ons lot over. We hebben twee maanden op ons terras moeten doorbrengen” Wouter Hertogs

08 mei 2020

20u45 2 Zaventem Vrijdagavond zijn omstreeks 19 uur 173 Belgen die in Tenerife vastzaten omwille van het coronavirus geland in een quasi verlaten luchthaven van Zaventem. Jos Buyck (74) uit Kortrijk organiseerde nog één ultieme vlucht. Op deze manier werd de Moederdag van vele moeders alsnog gered.

Welgeteld 173 Belgen, vier honden en één kat zijn eindelijk terug thuis. Ze zaten door de coronacrisis vast op het eiland Tenerife. Kortrijkzaan Jos was de centrale figuur in het thuisbrengen van de honderden Belgen die op Tenerife vastzaten nadat de coronacrisis uitbrak. “Ik weet wat het is om daar in quarantaine, die veel strenger is dan hier in België, te zitten. Ik heb het zelf een maand doorstaan”, doet hij zijn verhaal terwijl hij de vlucht opwacht.

Hij drong er bij de overheid op aan om repatriëringsvluchten te regelen. Ondanks het gebrek aan communicatie en medewerking bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken legde de overheid toch nog vier extra vluchten in. Jos en zijn echtgenote keerden met één van die vier repatriëringsvluchten terug. Toch bleven er nog een hele hoop Belgen achter op het eiland. Daarom regelde Jos nog een extra vlucht. “Ik heb contact opgenomen met het consulaat waar ze me zeiden dat er geen repatriëring meer mogelijk was. Ik vond dat verschrikkelijk, omdat er veel oudere mensen zitten die hun medicatie nodig hebben”, reageert hij.

Ik heb contact opgenomen met het consulaat waar ze me zeiden dat er geen repatriëring meer mogelijk was Jos Buyck

Uiteindelijk kwam de regering pas laat tussen. “Zo zijn die eerste vier vluchten er dan toch gekomen”, vertelt hij. “Maar niet iedereen kon hierop en ik wilde niet de anderen aan hun lot overlaten. Ook nu weer meldde het consulaat dat er geen extra vlucht mogelijk was. Daarom heb ik samen met Luxaviation nog een vlucht kunnen regelen. Ik wil die maatschappij dan ook uitdrukkelijk bedanken voor de uitstekende samenwerking.”

Aan lot overgelaten

De ‘ultieme vlucht’ vertrok vrijdagochtend in Tenerife om na een tussenstop in Genève vaart te zetten naar Brussels Airport. Daar kwamen de opgeluchte reizigers met een uurtje vertraging aan. Moe maar voldaan, zo bleek. “We hebben drie maanden vastgezeten. Normaal gaan we een maand naar daar, dan een maand thuis om vervolgens weer een maand in de zon te zitten. Maar dat was deze keer iets anders”, kan een Nederlands koppel er vlak na de terugkeer op Belgische grond er nog mee lachen.

Bernard Ronsmans, die uit Zelzate naar Tenerife uitweek, slaagde er op het nippertje in om nog op de vlucht te geraken. “Ik woon in Tenerife maar ik wilde mijn mama bezoeken. Een uur voor de vlucht vertrok ben ik er nog opgeraakt. Blij dat het gelukt is!”, vertelt hij, de opluchting duidelijk hoorbaar in zijn stem.

Bij Roland Nowé uit Koksijde sloeg de schrik om het hart toen hij zag dat er niet veel vluchten richting België terugvlogen. “Al van in februari zaten we op het eiland. Met de eerste vluchten konden we niet terugkomen. Gelukkig heeft Jos zich ons lot aangetrokken. Dankzij hem zijn we hier geraakt”, klinkt het dankbaar. Ook hij was niet te spreken over de houding van de regering. “Ik vind toch wel dat ze te weinig gedaan hebben. We zagen mensen uit Marokko naar België reizen en wij stonden daar!”

Ook bij andere reizigers sijpelde de onvrede over de houding van de regering door in hun antwoorden. Bob en Christine Landuyt zaten al sinds eind 2019 op het eiland. Ook zij voelden zich aan hun lot overgelaten. “We werden niet meer gerepatrieerd en moesten onze plan trekken. Met verschillende Vlamingen hebben we dan het initiatief genomen en op twee dagen tijd was er een volle vlucht. De quarantaine was heel zwaar. Alle zwembaden waren dicht dus we hebben eigenlijk twee maanden op ons terras moeten doorbrengen. We mochten niets doen behalve twee uur wandelen op een dag”, aldus Christine. Naar huis komen bleek niet zo gemakkelijk te zijn. “We hadden al drie keer geboekt bij Brussels Airlines maar telkens werd dit omgeboekt. dus begonnen we te vrezen voor oktober niet meer thuis te raken. Ik kijk enorm uit om de kinderen en de kleinkinderen terug te zien. Het is dan wel vanop afstand maar het is toch anders dan op tablet.”

Nog een vlucht?

Toch is nog niet iedereen terug. “Er zitten daar nog mensen vast. Ik denk dan aan mensen die een hond van meer dan 33 kilogram hebben. De bagageruimte van dit toestel was niet verwarmd, dus konden dieren niet mee”, verduidelijkt Jos.

Ook op andere Canarische Eilanden blijken nog steeds landgenoten vast te zitten. “Ik ben aan het onderhandelen met Luxaviation om te zien in welke mate het haalbaar is om nog een vlucht te organiseren.” Of dit zal lukken hangt in de eerste plaats af van het aantal gegadigden. “Voor tien personen zal het niet lukken. Dat is economisch onverantwoord. Ik ben nu bezig met een actie om minimaal 100 mensen te vinden. We zullen zien of het lukt”, besluit de Kortzijkzaan desondanks hoopvol.