160 deelnemers zien musical Ciske De Rat uitgesteld door coronavirus: “Tranen, maar ook begrip voor beslissing” Gemeente gaat op zoek naar nieuwe datum voor tweejaarlijks evenement Robby Dierickx

12 maart 2020

12u09 3 Zaventem Geen première van Ciske De Rat donderdagavond in cultureel centrum De Factorij in Zaventem, want het schepencollege besliste woensdagavond laat om de dorpsmusical uit te stellen als gevolg van het coronavirus. Een domper voor de 160 deelnemers, die maandenlang geoefend hebben, en de bijna 3.000 toeschouwers. “Er zijn veel tranen gevloeid bij de acteurs, maar uiteraard hebben we begrip voor de beslissing”, klinkt het.

Het merendeel van de 160 deelnemers van de dorpsmusical Ciske De Rat schrok zich donderdagochtend ongetwijfeld een hoedje toen ze het nieuws over de afgelasting van het evenement vernamen. Die beslissing werd woensdagavond laat door het schepencollege genomen, maar werd pas een dag later gecommuniceerd. “Omdat de mailadressen van de deelnemers op de computer van de bevoegde dienst stonden en de medewerker woensdagavond laat niet op het gemeentehuis was”, verduidelijkt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld), die er zelf mee inzit dat ze de dorpsmusical moest uitstellen. “Maar in dit geval moesten we ons verstand volgen in plaats van ons hart. De verkochte tickets zullen terugbetaald worden.”

We hadden maanden naar deze vijf voorstellingen uitgekeken en hebben er hard voor gewerkt. Dat we nu op het laatste nippertje alles moeten uitstellen, is heel pijnlijk. We vernemen dat de gemeente op zoek gaat naar een nieuwe datum, dus laat ons hopen dat er dan zes in plaats van vijf shows opgevoerd zullen worden (lacht) Acteur Wesley Van der Veken

Bij de deelnemers, die al sinds september met de musical in de weer waren, kwam het nieuws bijzonder hard aan. “We wisten woensdagavond al dat er spoedoverleg was en dachten toen wel al dat dat geen goede afloop zou hebben”, zegt Wesley Van der Veken, die de volwassen Cis zou spelen. “Pas vanochtend kwam de bevestiging en het was toch even balen. We hadden maanden naar deze vijf voorstellingen uitgekeken en hebben er hard voor gewerkt. Dat we nu op het laatste nippertje alles moeten uitstellen, is heel pijnlijk. We vernemen dat de gemeente op zoek gaat naar een nieuwe datum, dus laat ons hopen dat er dan zes in plaats van vijf shows opgevoerd zullen worden (lacht).”

Tranen gevloeid

Dirk Cauwelier, die de rol van meester Bruis zou spelen, vindt het eveneens jammer dat alles finaal afgeblazen werd, maar heeft begrip voor de beslissing. “We zijn niet beter of mooier dan andere musicals, dus moeten we niet de vreemde eend in de bijt worden en alles toch laten doorgaan”, klinkt het. “Het is gewoon wat jammer dat veel deelnemers het nieuws via de pers moesten vernemen. Het spreekt voor zich dat er al heel wat tranen gevloeid zijn bij de acteurs.”

Opfrissingsrepetities

Ondertussen gaat de gemeente op zoek naar een nieuwe datum voor de musical. “We hopen zo snel als mogelijk een oplossing te vinden, maar moeten uiteraard rekening houden met de evoluties van de coronapandemie”, aldus nog burgemeester Holemans. “Daarnaast moeten we uiteraard bekijken wanneer het cultureel centrum vrij is. Niet alleen voor de voorstellingen zelf, maar ook voor de opbouw van het decor en de opfrissingsrepetities.”

Het cultureel centrum is al zeker tot eind deze maand dicht. Voorts gelaste de gemeente ook de carnavalsstoet van komend weekend af en maant het schepencollege verenigingen aan om ook zelf evenementen te annuleren. Zo werden al verschillend eetfestijnen van sportclubs geannuleerd.