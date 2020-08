15 procent van gecontroleerde voertuigen in Zavelstraat te snel Robby Dierickx

07 augustus 2020

De lokale politie van Zaventem heeft donderdag tussen 16 en 18.30 uur een flitsactie gehouden in de Zavelstraat in Sterrebeek. Daarbij werden 46 van de 306 gecontroleerde wagens geflitst, goed voor 15 procent. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 87 kilometer per uur, terwijl de maximaal toegestane snelheid in die zone 50 kilometer per uur bedraagt.