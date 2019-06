15 maanden voor ‘luchthavenbewoner’ die in louche zaakje betrokken raakte WHW

25 juni 2019

18u43 0 Zaventem Een ‘luchthavenbewoner’ is bij verstek veroordeeld tot 15 maanden cel voor heling en opzettelijke brandstichting.

De man wordt ervan verdacht een wagen die gebruikt werd voor een inbraak in Nederland aangekocht en in brand gestoken te hebben. Op 15 juni 2016 werd in de buurt van de luchthaven een Toyota met brandsporen aangetroffen. De wagen bleek geseind te zijn omdat hij even daarvoor gebruikt werd bij een inbraak in Nederland. Uit de analyse van camerabeelden van een nabijgelegen tankstation bleek het om K.S. te zijn, een man die als dakloze op de luchthaven ‘woonde’. “Ik weet van niets”, hield hij ondanks de duidelijke beelden vol tegen de politie. Naar zijn rechtszaak kwam hij niet.