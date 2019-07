15 maanden cel voor ‘brave’ dieven WHW

15 juli 2019

18u50 0 Zaventem Twee 21-jarige dieven zijn veroordeeld tot 15 maanden cel. Ze zochten naar niet slotvaste wagens om vervolgens met portefeuilles of gsm’s aan de haal te gaan.

De twee waren op 4 april werkzaam in het centrum van Zaventem. Ze voelden aan geparkeerde wagens of ze al dan niet gesloten waren. In de ‘open’ wagens stalen ze vervolgens alles wat waardevol was. Uiteindelijk konden ze op heterdaad betrapt worden. Aan de hand van de buit - een gsm en enkele portefeuilles - konden ze ook gelinkt worden aan andere diefstallen. Zelf gaven ze de feiten ter zitting toe. “We hadden geen cent meer en wilden naar Spanje trekken”, verklaarden ze beiden. “Ik wil toch aanstippen dat ze geen ruiten aan diggelen sloegen of deuren forceerden”, aldus het parket, dat celstraffen van 9 en 12 maanden vorderde. De rechter zag dit allerminst als een verzachtende omstandigheid en gaf hen beide een celstraf van 15 maanden. Na het uitzitten van deze straf zullen ze hoogstwaarschijnlijk ons grondgebied moeten verlaten.