15.000 euro voor project ‘Babbelaars’ in Zaventemse kleuterklassen Robby Dierickx

14 november 2019

16u46 0 Zaventem De provincie Vlaams-Brabant schenkt de gemeente Zaventem 15.000 euro voor het taalproject ‘Babbelaars’. Dat project start binnenkort in de drie gemeentescholen. Kleuterjuffen zullen de hulp krijgen van studenten op vlak van taalstimulering Nederlands.

In de gemeente Zaventem spreekt de meerderheid van de kleuters thuis een andere taal dan het Nederlands. Dat zorgt echter ook voor problemen in de kleuterklassen. Daarom start het schepencollege van Zaventem binnenkort met het project ‘Babbelaars’ in de drie gemeentelijke basisscholen. De gemeente wil studenten rekruteren die de kleuterjuffen zullen bijstaan in de klassen. Het gaat dan voornamelijk om de instapklassen en de eerste kleuterklas.

In totaal zullen de studenten elke voormiddag tussen 9 en 11 uur – behalve op woensdag - in negen klassen ingezet worden. Ze zullen de kleuterjuffen ondersteunen en begeleiden. De studenten krijgen een vorming en er worden ‘intervisiemomenten’ voorzien.

De provincie geeft de gemeente Zaventem nu 15.000 euro voor dit project. Meteen het maximumbedrag. “Met elkaar kunnen communiceren is belangrijk in onze samenleving”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor het Vlaams karakter. “Deze subsidies hebben dus bij uitstek een sociaal doel. Daarom ondersteunen we organisaties die anderstaligen helpen bij hun leerproces van het Nederlands als vreemde taal.”