145 Belgen vast op luchthaven Sharm-El-Sheikh omdat bemanning van TUI moet rusten Robby Dierickx

01 augustus 2019

16u51 28 Zaventem Op de luchthaven in het Egyptische Sharm-El-Sheikh zitten 145 Belgen sinds vanmiddag vast, omdat de bemanning van een TUI-vliegtuig verplicht moet rusten alvorens te mogen vertrekken. De crew bereikte het maximum aantal toegestane werkuren nadat het toestel met een technisch probleem kampte. Volgens TUI kan het vliegtuig donderdagavond nog opstijgen.

De 145 gedupeerde vakantiegangers hadden normaal donderdagmiddag om 12 uur naar België moeten terugkeren, maar hun vlucht ging in laatste instantie niet door. Volgens reizigers was er achteraan het vliegtuig een rookpluim te zien en zou de vloeistoftank van de airco bij het tanken ontploft zijn. TUI-woordvoerder Piet Demeyere bevestigt dat er een technisch probleem was. “Maar dat is inmiddels opgelost”, klinkt het. “Door het technisch probleem heeft de crew echter haar maximaal aantal toegestane werkuren bereikt en moet er dus verplicht enkele uren gerust worden. Dat betekent dat het vliegtuig voorlopig niet kan vertrekken.”

De vakantiegangers zitten momenteel nog vast op de luchthaven, maar zouden naar hotels gestuurd worden, waar ze in afwachting van hun vlucht moeten verblijven. “Zodra de bemanning de verplichte rust genomen heeft en we de toestemming krijgen om in Sharm-El-Sheikh op te stijgen en in Zaventem te landen, kan het vliegtuig vertrekken”, aldus nog Demeyere. “Dat zal zeker donderdag nog het geval zijn. De passagiers zullen niet in Egypte moeten overnachten.”