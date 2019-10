11de editie van Pattatencross was weer groot succes SZM

13 oktober 2019

17u34 0 Zaventem A chter de terreinen van SK Nossegem werd afgelopen weekend weer de Patattencross georganiseerd. Voor deze elfde editie was het parcours lichtjes anders met extra loopwerk. Daarnaast was er voor het eerst een wedstrijd voor mensen met een beperking. De Romeo’s sloten de avond feestelijk af.

Dit jaar pakt de Patattencross, georganiseerd door Sport&Steun Nossegem, uit met een G-Sport veldrit voor mensen met een beperking. De organisatie van de Patattencross hecht hier bijzonder veel belang aan en wil benadrukken dat het ook voor mensen met een handicap mogelijk is om aan sport te doen. Het parcours werd ook lichtjes aangepast . Een bijkomende heuvel, zorgde voor sommige deelnemers voor extra loopwerk.

In totaal werden er op zaterdag en zondag 16 wedstrijden gehouden. Op zaterdag stond de jeugd in de schijnwerpers met wedstrijden voor Miniemen en Aspiranten. Om 17 uur volgde er dan de speciale G-sport veldrit. Zondag waren de Junioren en de Elite aan de beurt.

Zoals de traditie het wil, kreeg elke deelnemer een zakje met vijf kilogram plaatselijke aardappelen van groenten- en fruitwinkel ‘t Hoeveke in Nossegem. Renners die het podium halen kregen een doos heerlijk grondwitloof van landbouwbedrijf Dirk Bergen uit Nossegem. Maar ook dit jaar, was er feest naast de omloop. De organisatie wist De Romeo’s te strikken voor een optreden in de feesttent. Daarnaast zorgde Fanfare ‘De Eendracht’ voor muziek op de cross.

De Patattencross bood dit jaar opnieuw een unieke shuttledienst. Dankzij een samenwerking met Taxi Walter konden feestvierders op zondag tussen 18 en 23 uur veilig naar huis. Twee shuttles werden voorzien en reden non-stop van de feesttent naar de kerkpleinen van Zaventem, Sterrebeek, Steenokkerzeel en Kortenberg. Een ritje naar huis was 5,5 euro of 5 drankbonnen.