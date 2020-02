111 extra jobs in Zaventem-Vilvoorde dankzij erkenning als steunzone Robby Dierickx

11 februari 2020

15u31 7 Zaventem Volgens federaal minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) moet de erkenning van Vilvoorde-Zaventem als steunzone de regio 111 nieuwe jobs opleveren. De regio is ondertussen al een jaar als steunzone erkend met als bedoeling het hoge aantal ontslagen van de voorbije jaren te counteren.

Een gebied komt in aanmerking voor de erkenning als steunzone – ook wel ontwrichte zone genoemd – als ze geconfronteerd wordt met zware saneringen bij bedrijven. Aangezien er in de regio Vilvoorde-Zaventem de laatste jaren heel wat mensen hun baan verloren als gevolg van herstructureringen, werd de omgeving erkend als steunzone. Bedrijven die investeren in zo’n zone kunnen onder bepaalde voorwaarden gedurende twee jaar rekenen op een loonkostenvermindering. Wie een extra arbeidsplaats creëert, krijgt een vrijstelling van 25 procent van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. Belangrijke voorwaarde: de jobs moeten wel drie tot vijf jaar behouden blijven.

Steunzone

Tussen december 2018 en 30 november vorig jaar werden twintig dossiers ingediend. Voor een geschatte steun van 374.362,96 euro werden 111 nieuwe jobs in het vooruitzicht gesteld. Dat laat minister De Croo weten als antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams fractievoorzitter van CD&V Peter Van Rompuy. “De cijfers na het eerste jaar komen bijna overeen met de cijfers uit de steunzone in Turnhout, wat een positief gegeven is”, aldus Van Rompuy. “We verhogen dankzij deze maatregel duidelijk de werkgelegenheid in onze eigen regio en stimuleren de economische groei. Verder moeten we blijven inzetten op jobstimulerende maatregelen en de bekendheid van het systeem voor steunzones voor werkgevers.”