109 bestuurders rijden te snel op Bevrijdingslaan Robby Dierickx

11 augustus 2020

13u45 0

De lokale politie van Zaventem hield maandagnamiddag een snelheidscontrole op de Bevrijdingslaan in Sint-Stevens-Woluwe. In 2,5 uur tijd werden 1.187 automobilisten op hun snelheid gecontroleerd. 109 bestuurders – goed voor 9,18 procent - duwden het gaspedaal te diep in. In de straat mag maximaal 50 kilometer per uur gereden worden. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 83 kilometer per uur.