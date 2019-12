107 automobilisten op de bon tijdens flitsactie op Mechelsesteenweg Robby Dierickx

09 december 2019

Bij een flitsactie van het team ‘verkeer’ van de lokale politie in Zaventem zijn afgelopen zaterdag 107 automobilisten op de bon gevlogen. De flitscamera stond opgesteld op de Mechelsesteenweg ter hoogte van huisnummer 98 in Sterrebeek. Er werd tussen 9.25 en 10.45 uur geflitst. In totaal werden 894 voertuigen op hun snelheid gecontroleerd. 11,97 procent reed er sneller dan de toegestane 50 kilometer per uur.