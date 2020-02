101 bestuurders te snel bij snelheidscontrole op Mechelsesteenweg Robby Dierickx

10 februari 2020

Bij een snelheidscontrole op de Mechelsesteenweg in Sterrebeek heeft de politie van Zaventem zaterdagochtend in anderhalf uur tijd 101 bestuurders geflitst. In totaal werden 1.101 automobilisten op hun snelheid gecontroleerd. 9,17 procent mag zich dus aan een boete verwachten. In de zone waar de flitsactie plaatsvond, geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur.