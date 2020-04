10 en 18 maanden cel voor gauwdieven die toesloegen in luchthaven Wouter Hertogs

06 april 2020

13u53 0 Zaventem Twee jonge gauwdieven zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 10 en 18 maanden. De twee hadden zowel op Brussels Airport als in de hoofdstad zelf verschillende personen bestolen. Ze hadden 1 feit toegegeven, maar volgens de rechtbank hebben ze veel meer op hun kerfstok.

De twee mannen, K. en A., hadden op 2 november samen een reiziger beroofd op de luchthaven Brussels Airport. Terwijl de man aan een busstation stond te wachten, leidde K. zijn aandacht af terwijl A. ervandoor ging met zijn reiskoffer. Beiden waren duidelijk herkenbaar te zien op beelden van de bewakingscamera’s, maar toen K. enkele dagen later opgepakt werd, op 8 november, ontkende hij elke betrokkenheid bij de diefstal en beweerde hij A. absoluut niet te kennen.

A. werd door de politie ook herkend als de dader van twee andere gauwdiefstallen op de luchthaven. Op 23 oktober had hij al een laptop gestolen en op 28 oktober had hij een tas met 1.050 euro en een reistrolley ontvreemd. Pas op 9 januari kon hij worden opgepakt, toen de Brusselse politie hem aan het Muntplein opmerkte en zag hoe hij verschillende voorbijgangers probeerde te bestelen en verschillende winkeldiefstallen probeerde te plegen. Uiteindelijk werd hij in de boeien geslagen toen hij een winkel buitenstapte met een gestolen broek.

“Beklaagden gingen naar de luchthaven met als enige doel toeristen te bestelen”, aldus de rechter die dan ook meende dat ze optraden als een vereniging van misdadigers.