1 op de 10 bestuurders te snel op Mechelsesteenweg Robby Dierickx

12 juli 2020

23u05 0

De lokale politie van Zaventem heeft zondagochtend 101 automobilisten geflitst tijdens een snelheidscontrole op de Mechelsesteenweg in Sterrebeek. In totaal reden 1.009 wagens voorbij het mobiel flitstoestel. 1 op de 10 bestuurders mag zich dus aan een boete verwachten. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 89 kilometer per uur, terwijl er maximaal 50 kilometer per uur gereden mag worden.