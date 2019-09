1 miljoen euro voor 100 extra plaatsen in secundaire scholen RDK

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) maakt één miljoen euro vrij om honderd extra plaatsen in de Zaventemse secundaire scholen GO!-school Atheneum en Zavo te creëren. In die eerste school worden twintig extra plaatsen gecreëerd, waarvoor 250.000 euro vrijgemaakt wordt. Het Zavo krijgt 750.000 euro voor de creatie van tachtig extra plaatsen.

“Door het stijgende leerlingenaantal in onze scholen is het nodig dat er extra plaatsen in de klas bijkomen”, aldus de minister. “Vooral in het secundair is er echter nood aan extra financiële impulsen om het plaatsgebrek op te vangen. De projecten komen bovenop de vele eerdere projecten die al werden goedgekeurd.”

In het recente verleden kregen beide scholen ook al middelen om het aantal plaatsen te verhogen.