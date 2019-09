1.117 leerlingen nemen deel aan scholenveldloop RDK

27 september 2019

14u08 0

In het Park Mariadal in het centrum van Zaventem hebben 1.117 kinderen van alle basisscholen uit de luchthavengemeente deelgenomen aan de jaarlijkse scholenveldloop. Ze namen het per leerjaar tegen mekaar op.

Het Park Mariadal in Zaventem was vrijdag het decor van verschillende loopwedstrijden. De leerlingen van alle Zaventemse basisscholen gingen er op zoek naar een medaille. “Zo’n scholenveldloop bevordert de sfeer tussen de leerlingen”, zegt schepen van Onderwijs Dirk Philips (Open Vld). “De leerlingen die het fysiek wat moeilijker hebben, worden immers op sleeptouw genomen door hun medeleerlingen. Met maar liefst 1.117 deelnemers was het dit jaar een echte topeditie.”