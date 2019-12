‘Zwembad’ voor elektrische wagens op komst in parking op Zaventem Robby Dierickx

03 december 2019

09u10 0 Zaventem Interparking denkt eraan om een ‘zwembad’ voor elektrische wagens in de parkeertorens op de luchthaven van Zaventem te bouwen. Dat laat ceo Roland Cracco in de Waalse krant La Dernière Heure weten. Een elektrische wagen die vuur vat, moet na de eerste bluswerken van de brandweer immers urenlang in water ondergedompeld worden.

De parkinguitbater nam in het verleden al verschillende maatregelen om problemen met brandende elektrische wagens in de parkeertorens te voorkomen. Zo staan de laadpalen bijvoorbeeld dichtbij de uitgangen van de parkings. Maar nu wil Interparking nog een stapje verder gaan. Ceo Roland Cracco denkt er immers aan om een zwembad in één van de parkeertorens op de luchthaven van Zaventem te plaatsen. “Dat zwembad zal een hellend vlak hebben zodat we de wagen in het water kunnen glijden en onderdompelen”, aldus de ceo in La Dernière Heure.

Heropflakkering

De blustechniek bij brandende elektrische wagens is namelijk anders dan bij benzine- of dieselvoertuigen. De batterij van een elektrische wagen ontvlamt cel per cel, waardoor het uren kan duren alvorens de batterij volledig uitgebrand is. Door de wagen urenlang in water onder te dompelen, verdwijnt alle hitte uit het accupakket en is er geen risico meer op een latere spontane heropflakkering van het vuur. Bovendien komen bij het blussen van een elektrische wagen heel wat toxische stoffen vrij. Wanneer de wagen in een ‘zwembad’ geplaatst wordt, is er bijgevolg minder schade voor de natuur.