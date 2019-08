‘Zwakbegaafde’ Nederlander moet twee jaar brommen voor MDMA-smokkel WHW

30 augustus 2019

11u44 0 Zaventem Een Nederlander die betrapt werd met 2,6 kilogram MDMA in zijn koffer is veroordeeld tot 36 maanden cel, waarvan 12 met uitstel. Volgens de man was hem gevraagd om geld te transporteren en wist hij niets van de drugs af. De rechtbank geloofde hier geen snars van.

De Nederlander werd op 30 juni opgepakt op de luchthaven toen hij op het punt stond naar de Dominicaanse Republiek te vertrekken. In een dubbele wand van zijn reiskoffer trof de douane 2,6 kilogram MDMA aan. De Nederlander bekende dat hem gevraagd was om een transport uit te voeren en dat hij daarvoor 2.500 euro zou krijgen. Hij was op dat aanbod ingegaan omdat hij met financiële problemen kampte, maar volgens hem was hem verteld dat hij geld zou transporteren en geen drugs. “Dit is een klassiek geval van een zwakke schakel in de maatschappij waar misbruik van gemaakt wordt”, pleitte zijn advocaat Sven De Kerpel, “mijn cliënt heeft een zeer laag IQ, mede door een ongeval in zijn jeugd, en heeft het moeilijk om zich staande te houden in de maatschappij. Een criminele organisatie heeft daarvan geprofiteerd om hem te misleiden.” De rechter besloot daarom om 1/3 van zijn straf met uitstel uit te spreken.