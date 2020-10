“Vorige Ecolo-minister die bevoegd was voor luchthaven zorgde mee voor groot banenverlies”: N-VA-kamerlid vreest voor toekomst Brussels Airport Robby Dierickx

02 oktober 2020

15u16 4 Zaventem De kersverse Franstalige minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) is de komende jaren bevoegd voor de luchthaven van Zaventem en dat zint N-VA-kamerlid Kristien Van Vaerenbergh niet. Ze vreest voor de toekomst van Brussels Airport. “De vorige Ecolo-minister die bevoegd was voor de luchthaven besliste dat de nachtvluchten op de schop moesten, waardoor DHL haar hub naar Leipzig verhuisde, mét groot banenverlies als gevolg. ”

Van Vaerenbergh doelt daarmee op voormalig minister Isabelle Durand, die in 2000 het plan lanceerde om de nachtvluchten op Zaventem af te schaffen. Zover kwam het uiteindelijk niet, maar er werd nadien wel een plafond op het aantal vluchten tussen 23 en 6 uur vastgelegd. “Maar die beslissing van Durand lokte veel kritiek uit en leidde uiteindelijk tot de verhuis van de DHL-hub van Zaventem naar Leipzig”, zegt N-VA-kamerlid Kristien Van Vaerenbergh. “En die verhuis had een groot banenverlies als gevolg. Onze luchthaven heeft het door corona heel moeilijk maar blijft een van de grootste economische spelers in onze regio. Het is absoluut belangrijk dat de nieuwe minister volop zijn schouders eronder zet om de troeven van de luchthaven ten volle uit te spelen. Al valt hiervoor te vrezen met een groene minister.”

Evenwichtige spreiding

Het kamerlid hoopt dat er een evenwichtige spreiding komt en dat ook Brussel de lasten van de luchthaven aanvaardt. “Maak een akkoord met Brussel en Vlaanderen aan tafel zodat de economische motor weer kan draaien en werkgelegenheid kan bieden voor Vlamingen en Brusselaars. Niet langer talmen dus, maar in een zo vroeg mogelijk stadium beide gewesten betrekken, is de enige weg naar vooruitgang. We mogen niet opnieuw een legislatuur voorbij laten gaan waarin alleen bestudeerd wordt om uiteindelijk niets te doen.”