‘Taalmaatjes’ krijgt vervolg: ook na Nieuwjaar leren anderstalige kindjes onze taal in kleine groepjes Robby Dierickx

12 december 2019

08u52 2 Zaventem Na Nieuwjaar krijgt het taalproject ‘Taalmaatjes Zaventem’ een vervolg. Volgens schepen van Integratie Hamid Akaychouh (CD&V) was de eerste lessenreeks voor kinderen een succes.

Zaventem kent een grote diversiteit met inwoners met verschillende moedertalen. Kinderen uit anderstalige gezinnen die onvoldoende leer- en oefenkansen Nederlands krijgen, dreigen echter een achterstand op te lopen op school met als gevolg dat ze later ook moeilijker aan werk geraken. Om die kinderen evenveel kansen te geven als Nederlandstalige jongeren is de gemeente Zaventem met ‘Taalmaatjes’ gestart. Dat project zet in op informeel (spelend) leren met de nadruk op interactie en oefenkansen Nederlands voor leerlingen uit het eerste leerjaar. In kleine taalteams van maximaal zes kinderen en één begeleider werd de voorbije weken op woensdagnamiddag geoefend op spreken en lezen.

Ook ouders

“De sessies werden ervaren als fijne momenten, het Nederlands wordt in een positief daglicht gesteld en bijna alle kinderen waren in deze eerste reeks Taalmaatjes het hele proces enthousiast aanwezig, met wekelijks gemiddeld 16 deelnemers”, zegt schepen Hamid Akaychouh. De begeleiders zijn onder andere leerlingen uit de laatste graad van de secundaire scholen in Zaventem. Ook ouders werden betrokken, want zij konden mee komen spelen of deelnemen aan infomomenten waarbij de gesprekken focussen op taalstimulering of ondersteuning bij huistaken en thuis oefenen in het lezen of voorlezen.

De eerste reeks was volgens de betrokken schepen een regelrecht succes. “En daarom komt er na Nieuwjaar een tweede reeks”, klinkt het. “Die zal op 5 februari starten en loopt tot en met 13 mei.”