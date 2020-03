’t Weules Veloske heeft nieuw bestuur en verandert van naam Robby Dierickx

10u52 0 Zaventem Wielervereniging ’t Weules Veloske is niet meer. Althans niet meer onder dezelfde naam. De vereniging die de voorbije jaren de Memorial Roland Hoylaerts in Sint-Stevens-Woluwe organiseerde, gaat voortaan onder de benaming ’t Zaventems Veloske door het leven. Met Guy Clauwaert – de Tourduivel uit Nossegem – heeft de club ook een nieuwe voorzitter.

Tot voor kort was Melanie Hoylaerts, de dochter van de in 2011 overleden Roland Hoylaerts, voorzitter van ’t Weules Veloske. “Maar zij had teveel ander werk en gaf de fakkel daarom aan mij door”, zegt Guy Clauwaert, die voordien secretaris was. “’t Weules Veloske was de opvolger van de Sportclub Zaventem, die in 1947 gesticht werd. Om de link met de geschiedenis duidelijk te maken, heb ik beslist om de naam van de vereniging te veranderen in de Koninklijke Sportclub ’t Zaventems Veloske.. Die naamsverandering is inmiddels goedgekeurd door Cycling Vlaanderen en Belgian Cycling.”

Lukas Maleszewski

Ondertussen heeft het nieuwe bestuur al grootse plannen, want op 9 augustus wordt rond het voetbalveld van SK Nossegem de eerste editie van de Grote prijs van schepen Piet Ockerman georganiseerd. “Het gaat om een mountainbikewedstrijd waarbij verschillende categorieën aan de start zullen komen”, verduidelijkt de kersverse voorzitter. “Ook renners met een beperking zullen kunnen deelnemen. De parcoursmeester is niemand minder dan onze plaatselijke mountainbiker, Belgisch en Europees kampioen Lukas Malezsewski.”