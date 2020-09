‘Slechtste werknemer van het land’ riskeert 10 maanden cel Wouter Hertogs

29 september 2020

15u35 0 Zaventem Een twintiger uit Zaventem mag zich gerust een van de slechtste werknemers in ons land noemen. Tot twee keer toe ondertekende hij een contract bij een werkgever, kreeg een bedrijfswagen en laptop en kwam vervolgens niet meer opdagen.

Op 2 januari 2018 tekende de man een contract bij een softwarebedrijf in Koekelberg. De man kreeg een bedrijfswagen, computer en gsm ter beschikking. Op de datum dat hij in dienst zou treden, stuurde hij echter zijn kat. ‘Een sterfgeval in de familie’, klonk het eerst.

Maar een week later kwam hij nog steeds niet opdagen. Op 2 februari liet hij vervolgens weten “niet meer te komen” waarna hij op staande voet ontslagen werd. Het bedrijf slaagde er via zijn moeder in om de wagen en computer te recupereren, maar de gsm hield hij bij.

De man bleek zijn lesje niet geleerd te hebben want 4 maanden later deed hij exact hetzelfde bij een ander bedrijf. “Dit is echt geen manier van werken”, aldus het parket dat 10 maanden cel vorderde voor loondiefstal en misbruik van vertrouwen.

Uitspraak volgt op 27 oktober.