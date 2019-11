“Schending van de taalwetgeving”: N-VA hekelt meertalige website bib, gemeente grijpt meteen in Robby Dierickx

26 november 2019

11u31 0 Zaventem De website van de Zaventemse bibliotheek is recent in een nieuw jasje gestoken, maar was tot dinsdagochtend in drie talen te raadplegen. Dat laatste zorgde voor ongenoegen bij oppositiepartij N-VA. De gemeente liet de website meteen aanpassen en is sinds dinsdagochtend uitsluitend in het Nederlands beschikbaar.

Net als heel wat andere Vlaamse gemeenten liet de gemeente Zaventem haar website recent vernieuwen via Cultuurconnect. Maandagavond liet oppositiepartij N-VA tijdens de gemeenteraad in de luchthavengemeente weten dat de website in drie talen beschikbaar was. “Kan niet, want Zaventem is geen faciliteitengemeente en het bestuur mag volgens de taalwet als Vlaamse gemeente enkel communiceren in het Nederlands”, liet N-VA-fractievoorzitter Erik Rennen tijdens de gemeenteraad weten. “Dit is dus een schending van de taalwetgeving. We vragen dan ook met aandrang dat het bestuur de website zo snel mogelijk laat aanpassen zodat ze alleen beschikbaar is in het Nederlands.”

Samenwerking

Schepen Dirk Philips (Open Vld), die bevoegd is voor de bibliotheken, was naar eigen zeggen niet op de hoogte van de meertaligheid. “Voor dit project gingen we een samenwerking met Cultuurconnect, dat verbonden is aan de Vlaamse overheid, aan. Ik heb de bevoegde instantie vanochtend (dinsdagochtend, red.) meteen gevraagd om de website uitsluitend in het Nederlands online te zetten. Zaventem is een Nederlandstalige gemeente, dus het hoort niet dat de officiële websites meertalig zijn.”

Nog voor de middag werden de ‘tools’ om de website in het Frans en het Engels te bekijken offline gehaald.