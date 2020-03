“Onverantwoord om nog te vliegen”: Brussels Airlines schrapt vandaag en morgen alle vluchten naar Noord-Italiaanse steden Robby Dierickx

10 maart 2020

09u17 0 Zaventem Daar waar SN Brussels Airlines de voorbije dagen nog verschillende vluchten naar Noord-Italiaanse steden inlegde, blijven alle vliegtuigen naar onder meer Milaan en Venetië al zeker vandaag en morgen aan de grond als gevolg van het coronavirus. “De vraag naar tickets was zo laag dat het ecologisch en economisch onverantwoord zou zijn om nog naar die steden te vliegen”, klinkt het.

Vorige week daalde het aantal vluchten van SN Brussels Airlines naar Noord-Italiaanse steden al met 23 procent, maar nu de Italiaanse regering heel Italië in lockdown gezet heeft als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, wordt het aantal vluchten naar Italiaanse steden fors verlaagd. Vandaag gaat alleen de vlucht naar Rome door. De vluchten naar onder meer Milaan en Venetië worden geschrapt. “Omdat we merkten dat er steeds minder mensen op de vliegtuigen naar Noord-Italiaanse steden zaten, is het ecologisch en economisch onverantwoord om die toestellen nog te laten opstijgen”, zegt Kim Daenen, woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij.

Alleen naar Rome

“Voorlopig zit het vliegtuig dat vanmiddag naar Rome vertrekt wel nog redelijk vol, al valt het af te wachten of al die reizigers wel opdagen. De voorbije dagen merkten we namelijk dat heel wat stoeltjes op vluchten naar Italië leeg bleven ondanks dat er wel tickets voor gekocht werden.”

Wat er de komende dagen met de vluchten naar Italië zal gebeuren, is volgens Kim Daenen nog koffiedik kijken. Door de impact van het coronavirus bekijkt de luchtvaartmaatschappij ook op welke manier het tijdelijk economische werkloosheid kan inlassen. “Maar in een firma als de onze is dat een huzarenstukje aangezien we met een heel schema van vluchten rekening moeten houden”, besluit de woordvoerster.