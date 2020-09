“Moet dit echt zo lang duren?”: 3 jaar nadat truck van brug dondert, zijn leuning en straatverlichting nog steeds niet hersteld

Zaventem

Al drie jaar is het wachten op de herstelling van de leuning van een brug op de Mechelsesteenweg in Nossegem nadat een vrachtwagen er naar beneden donderde en op de Weiveldlaan belandde . Ook de straatverlichting in de Weiveldlaan is sindsdien defect. De buren zijn het beu. “We voelen ons al drie jaar niet meer veilig”, klinkt het bij hen. Voor de leuning komt er volgende maand een oplossing, over de verlichting heerst nog onduidelijkheid.