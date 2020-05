‘Missing link’ eindelijk weggewerkt: dinsdag starten voorbereidende werken voor fietsbrug over Brusselse ring Robby Dierickx

29 mei 2020

13u46 0 Zaventem Na jaren vertraging starten De Werkvennootschap en de provincie Vlaams-Brabant volgende week dinsdag eindelijk met de bouw van de fietsbrug over de Brusselse ring tussen Zaventem en Diegem. Die brug moet de ‘missing link’ op de fietssnelweg tussen Leuven en Brussel wegwerken. Kostenplaatje: 24 miljoen euro.

Al bijna tien jaar zijn er plannen voor de bouw van een fietsbrug over de Brusselse ring, maar onder meer door vertraging bij de vergunningsprocedure werd de eerste steen nog steeds niet gelegd. Maar nu komt er eindelijk schot in de zaak, want volgende week dinsdag starten De Werkvennootschap en de provincie met de voorbereidende werken voor de bouw van de brug. “Het gaat dan om werken in de omgeving van de Brusselse ring, waaronder in de Kleetlaan en de Mommaertslaan in Diegem”, legt Marijn Struyf van De Werkvennootschap uit.

70 kilometer per uur

“In augustus zal de voetgangerstrap aan het station van Diegem aan de kant van de Bosstraat afgesloten worden en in Zaventem worden de tunneltjes onder het spoor in de Fabrieksstraat en de Maalbeekweg tijdelijk onderbroken voor gemotoriseerd verkeer. Pas vanaf begin augustus zal er hinder op de Brusselse ring zijn, aangezien we dan starten met het plaatsen van de brugpijlers. Al zeker tot midden september moet het verkeer over versmalde rijstroken en zal de maximumsnelheid er teruggebracht worden tot 70 kilometer per uur. Het plaatsen van de brug zelf is pas voor de lente van volgend jaar gepland. In die periode zal er alleen in weekendnachten gewerkt worden, want het verkeer zal er omgeleid moeten worden via de parallelweg (R22).”

Tom Dehaene (CD&V), gedeputeerde voor Mobiliteit bij de provincie, is verheugd dat er eindelijk gestart kan worden. “Jammer genoeg hebben we heel wat tijd verloren, maar ik ben tevreden dat de werken aanvatten nog voor men aan de optimalisatie van de ring begint. Tijdens die ingrijpende werken kan de fietssnelweg immers een uitstekend alternatief zijn voor het woon-werkverkeer. De brug vormt een heel belangrijke schakel op de HST-fietsroute tussen Leuven en Brussel.”

De provincie maakt 8 miljoen euro vrij voor het project. Het totale kostenplaatje bedraagt 24 miljoen euro. Het overgrote deel van het bedrag is voor De Werkvennootschap, terwijl de gemeenten Zaventem en Machelen ook een klein deel financieren. Verwacht wordt dat de eerste fietsers eind volgend jaar over de brug kunnen rijden.

Erps-Kwerps

Met de bouw van de fietsbrug wordt op de HST-fietsroute op korte termijn al een tweede missing link weggewerkt, want eerder dit jaar openden in Erps-Kwerps ook al twee fietstunneltjes op de route. Daardoor moeten fietsers in de Kortenbergse deelgemeente niet langer twee drukke straten oversteken, maar kunnen ze gewoon naast de spoorweg blijven fietsen. Op termijn moeten in Kortenberg en Zaventem nog enkele kleine aanpassingen gebeuren om de route tussen Leuven en Brussel nog aangenamer en veiliger te maken.