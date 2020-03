“Misdadig en onnodig”: actiecomité furieus over voorstel om tijdens coronacrisis meer nachtvluchten toe te laten Robby Dierickx

23 maart 2020

12u08 5 Zaventem De vraag van Air Cargo Belgium om tijdelijk meer nachtvluchten op Zaventem toe te laten om zo te voorkomen dat we met een tekort aan levensnoodzakelijke middelen vallen, zet kwaad bloed bij actiecomité Noordrand. “Dit is een aanslag op de gezondheid van de Belgische burgers”, klinkt het.

Air Cargo Belgium, de koepelorganisatie van de vrachtvluchtengemeenschap, riep de federale overheid eind vorige week op om het plafond van 16.000 nachtvluchten per jaar op Zaventem tijdelijk op te heffen. Daarmee wil de organisatie in deze coronatijden voorkomen dat het aantal leveringen van levensnoodzakelijke middelen terugvalt. Door het hoge aantal geannuleerde passagiersvluchten – waarop ook telkens een deel vracht vervoerd wordt – moeten die levensnoodzakelijke middelen voornamelijk via volvrachtvluchten naar ons land komen. “Om meer vluchten mogelijk te maken, moet er dus meer ’s nachts gevlogen kunnen worden”, liet Geert Keirens, CEO van Air Cargo Belgium, weten. “Daarnaast vroeg hij ook om tijdelijk de meer lawaaierige toestellen toe te laten.”

Een oproep die de leden van actiecomité Noordrand de gordijnen in joeg. “Nachtvluchten zijn zeer verstorend voor het immuunsysteem, dat bij gebrek aan vaccins en werkende antivirale middelen vooralsnog de enige verdediging is tegen een doorgezette aanval van het nieuwe coronavirus”, aldus het actiecomité. “Het is dan ook een regelrechte aanslag op de gezondheid van Belgische burgers, die juist in deze moeilijke tijden extra bescherming van hun gezondheid verdienen van hun overheid. Indien er al extra capaciteit nodig is voor medicatie en ander medisch materiaal – niet voor andere zaken - dan kan deze eventuele in coronaverband benodigde medicatie perfect overdag vervoerd worden. Deze vluchten kunnen net zo goed via Brussels Airport of Luik vliegen.”