“Man werd onder druk gezet om drugs te smokkelen” WHW

24 juni 2019

18u41 0 Zaventem Een Italiaanse vijftiger is veroordeeld tot 30 maanden cel voor het smokkelen van cocaïne. De man reisde vanuit de Dominicaanse Republiek naar ons land met 1,25 kilogram cocaïne in de stangen van zijn bagage. De helft van de straf werd wel met uitstel uitgesproken omdat de rechter meende dat hij verplicht werd te smokkelen.

Op 17 februari viel het de veiligheidsdiensten op dat er een koffer was achtergelaten op de bagageband. Uit onderzoek bleek dat de koffer een dubbele bodem had én dat er cocaïne in de stangen van de koffer verborgen zat. Twee uur later kwam de rechtmatige eigenaar uiteindelijk toch voor zijn bagage. Hij gaf meteen toe dat hij wist dat hij drugs vervoerde. “Ik heb die koffer onder bedreiging moeten meenemen. Enkele mannen hebben mijn identiteitspapieren gestolen in de Dominicaanse Republiek. Pas als ik deze koffer meenam zou ik ze terugkrijgen.” Aangekomen in Zaventem had hij zoveel schrik dat hij meteen de trein richting Brussel-Centraal opsprong. “Daar werd ik opgewacht door enkele Dominicaanse mannen. Zij hebben me in een taxi geduwd en me verplicht de koffer hier op te halen”, verklaarde hij zijn late terugkeer.

Volgens de rechtbank bleek uit de bewakingsbeelden van de luchthaven en Brussel-Centraal dat de man minstens gedeeltelijk de waarheid vertelde, maar dat was niet voldoende voor een vrijspraak. “Hij heeft weliswaar onder druk gehandeld, maar daardoor was zijn vrije wil niet volledig uitgeschakeld”, aldus de rechtbank.