‘Luchthavenbewoner’ kan handen niet thuishouden: man riskeert 12 maanden cel voor aanranding eerbaarheid vrouwen Wouter Hertogs

26 maart 2020

12u46 0 Zaventem Een Ethiopiër die illegaal in ons land verblijft, riskeert 12 maanden cel voor de aanranding van de eerbaarheid van twee vrouwen. Hij betastte hen in de luchthaven, waar hij ‘woont’.

De man verblijft al ettelijke maanden op de luchthaven van Zaventem. Daar veroorzaakte hij al meermaals overlast. “Meneer maakt obscene gebaren en valt vrouwen lastig”, vatte het parket het samen.

Omdat de slachtoffers vaak vrouwen op doorreis zijn, die meteen een vlucht moeten nemen, wordt er bijna nooit klacht ingediend. In twee gevallen gebeurde dit wel. Op 18 oktober pakte hij een vrouw bij de heupen en trachtte hij haar te kussen. Ze kon zich echter losrukken en diende meteen klacht in. Twee maanden later, op 19 december, sloeg hij opnieuw toe. Hij zag een vrouw druk bellen in de vertrekhal en benaderde haar. “Mag ik je kussen”, vroeg hij. De vrouw weigerde en wandelde vlug weg. Hierop ging hij opnieuw naar haar toe en kneep haar in de borsten. Na die feiten werd de man opgepakt. “Bij de onderzoeksrechter lachte meneer met de feiten. Het is duidelijk dat hij nul schuldinzicht heeft. Hier is echt een streng signaal nodig!”, aldus de procureur.

De man betwist dat hij in de borsten van de reizigster kneep. “De beweerde feiten zijn zeer laakbaar. Dat streng signaal is er wel al geweest door zijn aanhouding. Hij zit nu al enkele maanden in de cel en heeft het begrepen. Daarom lijkt een straf met uitstel voor het deel dat de voorlopige hechtenis overschrijdt mij passend”, aldus zijn advocaat Antoon Vandecasteele.

Uitspraak op 6 april.