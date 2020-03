“Laat tijdelijk meer nachtvluchten toe”: Air Cargo Belgium wil tekort aan levensnoodzakelijke middelen voorkomen Robby Dierickx

19 maart 2020

14u40 19 Zaventem “Om te vermijden dat we met een tekort aan levensnoodzakelijke middelen komen te zitten, mag er tijdelijk niet langer een beperking op het aantal nachtvluchten zijn.” Die oproep lanceert Air Cargo Belgium, de koepelorganisatie van de luchtvrachtgemeenschap op Brucargo.

Door het stopzetten van de meeste passagiersvluchten als gevolg van het coronavirus valt ook zestig tot zeventig procent van de luchtvracht weg. Op die passagiersvluchten wordt immers ook telkens een deel vracht meegenomen. “Vandaag moeten we het dus vooral met volvrachtvluchten en express-vrachtvliegtuigen doen, maar dat is onvoldoende om alle levensnoodzakelijke middelen zoals farmaceutische producten, levensmiddelen en beschermingsmateriaal naar hier te krijgen”, meent Geert Keirens, CEO van Air Cargo Belgium.

16.000 nachtvluchten

Daarom vraagt de koepelorganisatie de verschillende overheden om voor een periode van 30 dagen tijdelijke maatregelen te nemen en versoepelingen toe te staan. “Zo willen we dat er geen beperkte luchthavenslots voor vrachtvluchten meer zijn”, luidt het. “Met andere woorden: laat het plafond van de nachtvluchten – maximaal 16.000 per jaar - tijdelijk voor wat het is, net als de weekendrestricties.”

Geluidsnormen versoepelen

“Ook zouden er tijdelijk geen vliegtuigen meer geweigerd mogen worden wegens geluidsnormen. Volvrachtvliegtuigen zijn vaak ouder en lawaaierig, en zijn daarom volgens de normen niet welkom op Zaventem, maar in een crisissituatie zoals nu zou men voor deze regelgeving een uitzondering moeten maken. Daarnaast vragen we om geen quarantainemaatregelen voor piloten van vrachtvliegtuigen in te voeren. Vandaag mogen piloten die in Italië landen het toestel niet verlaten. Doen ze dat wel, dan mogen ze veertien dagen niet vliegen. Als men dat overal gaat invoeren, dreigt een tekort aan piloten.”

Noorderburen

In Nederland werd inmiddels beslist om meer vrachtvluchten toe te laten nu het aantal passagiersvluchten drastisch daalt. Air Cargo Belgium vraagt de federale en Vlaamse overheden om een voorbeeld aan de noorderburen te nemen. Minister François Bellot (MR) zegt nog geen officiële vraag van de koepelorganisatie te hebben gekregen.