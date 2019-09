‘Kleffe’ dertiger vrijgesproken voor aanranding WHW

15u17 0 Zaventem Een dertiger uit Zaventem is vrijgesproken voor het aanranden van twee tienermeisjes, de dochters van een vriendin. Een van de meisjes had op school een anoniem briefje geschreven maar de rechter achtte de aanranding toch niet bewezen.

De bal ging aan het rollen toen een van de meisjes in het zesde leerjaar zat en daar bezoek kreeg van een politieagent. Die kwam uitleg geven over drugs, alcohol en andere mogelijk gevaarlijke zaken voor de jeugd. Achteraf mochten de leerlingen anoniem een vraag op papier zetten en tussen die briefjes zat er een met de vraag wat je moest doen als je ongewenst betast werd. Al snel kwamen de leerkrachten en directie erachter om welk meisje het ging, waarna ook de politie een onderzoek startte. Daaruit bleek dat het 12-jarige meisje en haar drie zussen vaak bezoek kregen van een vriend van hun moeder. Die kwam vaak langs als de moeder niet thuis was en bracht dan snoep, cadeautjes of geld mee, maar probeerde de oudste meisjes ook te betasten.

Klef

“Hij gaf de meisjes zogezegd knuffels maar daarbij gingen zijn handen vaak naar hun intiemere plaatsen. Ook probeerde hij onder hun kleren te geraken”, aldus het parket. “Gelukkig konden de meisjes hem veelal tijdig afweren.” Daarom werd een celstraf van 18 maanden gevorderd. De man zelf beweerde onschuldig te zijn. De rechter sprak hem vrij. “Zijn omgang met de meisjes was misschien wel klef maar er is geen bewijs dat hij bewust hun intieme delen aanraakte”, klonk het.