“Is onze gezondheid dan niet belangrijk?”: randgemeenten boos omdat Brusselse regering geen vliegtuigen boven dichtbevolkte gebieden wil Passage over luchthaven in Brussels regeerakkoord zet kwaad bloed in Vlaamse rand Robby Dierickx

25 juli 2019

16u10 32 Zaventem Een passage in het Brusselse regeerakkoord doet de inwoners van Steenokkerzeel en Kortenberg huiveren. De regering wil dat de infrastructuur van de luchthaven aangepast wordt om dichtbevolkte gebieden in het Brussels gewest te sparen. Met andere woorden: landingsbaan 25L moet verlengd worden richting Erps-Kwerps. “Is de gezondheid van de mensen in de rand dan minder belangrijk?”

In het verleden gingen in Brussel al meermaals stemmen op om start- en landingsbaan 25L/07R met zowat 900 meter te verlengen in de richting van Erps-Kwerps om op die manier het Hoofdstedelijk Gewest minder te belasten. Vliegtuigen zouden bij het opstijgen immers vroeger kunnen afdraaien, waardoor de Brusselse gemeenten niet langer overvlogen worden. Het is ook één van de opties in de Strategische Visie 2040 die Brussels Airport in november 2016 lanceerde. Die maatregel zou de capaciteit van de luchthaven moeten uitbreiden.

En nu mengt ook de nieuwe Brusselse regering – bestaande uit Ecolo, Groen, Open Vld, PS, One.Brussels-sp.a en Défi – zich in de discussie. Meer zelfs: in het Brusselse regeerakkoord staat letterlijk dat ‘wat de overlast door het vliegverkeer boven Brussel betreft, de regering van oordeel is dat de levenskwaliteit en de rust van de Brusselaars van prioritair belang zijn voor hun gezondheid. De activiteiten en de infrastructuur (onder meer de landingsbanen) moeten aangepast worden aan de nabijheid van het Brussels gewest en haar dichtbevolkte gebieden’. Een passage die kwaad bloed zet bij Steenokkerzeels burgemeester Kurt Ryon (Klaver/NVA).

85 procent vliegbewegingen

“Hiermee doelt Brussel op de verlenging van start- en landingsbaan 25L/07R en dat zou de doodsteek van Humelgem (een gehucht van Steenokkerzeel, red.) betekenen”, aldus Ryon. “Het is een zeer egoïstische stelling. Vlaams-Brabant krijgt al 85 procent van de vliegbewegingen te verduren en zou nu nog meer hinder moeten slikken omdat de Brusselaars geen overlast meer willen. Ik zal binnenkort met enkele andere Vlaams-Brabantse burgemeesters een stelling innemen en we zullen de Vlaamse overheid vragen om uit haar pijp te komen. Of ik verrast ben door deze passage? We kennen de houding van de Brusselaars al wat langer, maar nu het officieel op papier staat, is het risico toch wat groter.”

Weinig respect

Ook oud-burgemeester van Kortenberg Chris Taes (CD&V), die zich al jaren verdiept in het luchthavendossier, is niet te spreken over de houding van het Brussels gewest. “Het staat er misschien niet letterlijk in, maar de passage in het regeerakkoord over de infrastructuur kan maar op één manier geïnterpreteerd worden: Brussel wil de start- en landingsbaan 25L/07R verlengen. Die maatregel zou de leefbaarheid in Erps-Kwerps hypothekeren. Dit getuigt van weinig respect voor de mensen in onze streek. De vliegtuighinder is niet goed voor de Brusselaars, maar zou geen probleem vormen voor de inwoners van de rand? Ik verwacht dat het Platform Luchthavenregio Vlaams-Brabant, dat de burgemeesters rond de luchthaven verenigt, de Vlaamse partijen die in de toekomstige Vlaamse en federale regeringen zullen zetelen, zullen aanmanen om in dit dossier te vechten voor de inwoners van de Vlaamse rand.”

Taes haalt tot slot ook nog uit naar de Brusselse Ecolo en Groen. “Zij noemen zich ecologistisch, maar hebben er blijkbaar geen problemen mee om de milieuoverlast volledig op de buren uit de rand af te wimpelen. Dat is niet echt ecologisch.”

Verderop in het Brusselse regeerakkoord staat wel dat er constructief overleg tussen alle partners nodig is.