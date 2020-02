‘Ik rouw van jou’ in CC De Factorij staat stil bij het verlies van naasten Robby Dierickx

07 februari 2020

10u13 0 Zaventem In cultuurcentrum De Factorij in Zaventem vindt zaterdag het evenement ‘Ik rouw van jou’ plaats. Een hele dag lang staan ruimte voor rouwen en begrip voor verlies centraal. Er zijn workshops en lezingen van onder meer psycholoog Erik de Soir.

Het evenement wordt door CC De Factorij, Archeduc, Vormingplus Halle-Vilvoorde, Ouders van Verongelukte Kinderen – Save vzw, Missing You vzw en de werkgroep Verder Na Zelfdoding georganiseerd. Voor Zaventem heeft het evenement een extra betekenis, want de gemeente werd vier jaar geleden getroffen door de aanslagen op de luchthaven, waardoor zowat alle inwoners in rouw ondergedompeld werden.

Concreet staan er zaterdag verschillende workshops en lezingen rond rouwen op het programma. Zo schetst psycholoog Erik de Soir tijdens de lezing ‘Leven aan de zijlijn – zorgzaam omgaan met verlies’ aan de hand van getuigenissen verschillende manieren voor zinvolle verwerking van verlies en trauma. Voorts is er een dansworkshop rond verlies en kunnen ook kinderen die één van hun ouders verloren zijn praten of knutselen met lotgenoten.

Erkenning

“We vinden het belangrijk dat mensen ruimte krijgen om te rouwen en erkenning voor hun verdriet”, zegt Erik Van Vaerenbergh van Archeduc, Vormingplus Halle-Vilvoorde. “Een rouwproces heeft vaak veel tijd nodig. Soms is het verlies al lang geleden en komt het niet meer ter sprake. Maar dat maakt het verdriet niet minder.”

‘Ik rouw van jou’ start zaterdag om 13 uur in De Factorij in Zaventem.