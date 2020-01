“Geen idee dat knipmes verboden wapen was” WHW

14 januari 2020

16u36 0 Zaventem Een jonge Brusselaar riskeert 1 maand cel met uitstel voor het invoeren van een verboden wapen.

Op 1 maart werd op de luchthaven van Zaventem een pakje onderschept met daarin een knipmes. De besteller werd gecontacteerd en gaf meteen toe dat hij het mes via het internet op de kop had getikt. “Ik wist niet dat zo’n mes een verboden wapen was”, voegde hij eraan toe. Er werd hem een minnelijke schikking voorgesteld maar volgens het parket werd die niet betaald. Zelf hield hij voor de rechtbank vol wel betaald te hebben. Daarom werd de zaak uitgesteld naar 21 januari. Dan zal de man met bewijzen over de brug moeten komen dat hij wel degelijk betaald heeft.