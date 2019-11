“Emoties laaien stilaan hoog op”: 350 Belgen zitten al voor vierde dag vast in Mexico na technisch defect aan toestel Tui Robby Dierickx

21 november 2019

14u33 22 Zaventem 350 Belgen zitten al sinds maandag vast in Mexico. Door een technisch probleem aan een Dreamliner van Tui kon het toestel maandag niet opstijgen. Vandaag zouden de Belgen wel kunnen terugkeren naar ons land, maar inmiddels is er opnieuw een probleem. “Wanneer we naar huis kunnen, is momenteel nog onduidelijk”, klinkt het.

Maandag hadden de 350 Belgen na een deugddoende vakantie in Mexico huiswaarts moeten keren. Maar op de luchthaven van Cancun werden ze van het kastje naar de muur gestuurd. “Pas na drie uur kregen we informatie en bleek dat het vliegtuig wegens een technisch probleem niet kon vertrekken”, vertelt een gestrande Lieven Lammens. “’s Avonds werden we uiteindelijk naar verschillende hotels gebracht. Daar hebben we drie nachten geslapen.”

Vandaag om 6 uur lokale tijd (12 uur onze tijd) zouden de 350 Belgen uiteindelijk toch kunnen terugkeren, maar omstreeks 14.30 uur onze tijd zaten de reizigers nog steeds vast op de luchthaven van Cancun. “De mensen zijn het wel stilaan beu”, aldus nog Lieven Lammens. “Drie dagen wachten is genoeg geweest. De emoties laaien soms hoog op, maar gelukkig steekt een lokaal bandje ons een hart onder de riem. We proberen toch wat positief te blijven. Ondertussen liet de boordcommandant ons weten dat het vliegtuig momenteel aan een grondige controle onderworpen wordt. Wat het probleem is, weten we echter niet. Volgens de boordcommandant zijn er twee opties: ofwel kunnen we straks naar België vliegen, ofwel wacht ons een vierde nacht op hotel.”

Onder de gestrande reizigers ook een vijftigtal klanten van reisbureau De Blauwe Vogel uit Sint-Truiden. “Tui is aan een oplossing aan het werken”, laat men ons daar weten. “Meer informatie hebben we ook niet.”

Wisselstuk

“De problemen begonnen maandag door een technisch defect aan het vliegtuig”, zegt Tui-woordvoerder Piet Demeyere. “Er moest een wisselstuk overgevlogen worden, maar dat neemt uiteraard heel wat tijd in beslag. Voorts moeten we met de crew bekijken wanneer ze in staat zijn om te vertrekken. Normaal keren de Belgen vandaag nog terug.”