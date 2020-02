“Drugssmokkel? Gedwongen door de veiligheidsdiensten!” Wouter Hertogs

28 februari 2020

11u33 0 Zaventem Een Burundese man riskeert 36 maanden cel voor het smokkelen van 8,5 kilogram heroïne. De man had voor de rechtbank zijn eigen versie van de feiten.

Op 28 oktober werd de man door de douane gecontroleerd; Met succes, want in zijn koffer werd maar liefst 8,5 kilogram heroïne aangetroffen. “Ik heb die moeten meesmokkelen onder druk van de Burundese veiligheidsdiensten”, klonk het tegen de politie, “ze hebben verplicht ‘iets’ in mijn valies te steken.” Veel geloof hechtte het parket niet aan deze uitleg. “Veel plausibeler is dat meneer onderdeel is van een criminele verenging die drugs smokkelt”, repliceerde de procureur. Uitspraak op 16 maart.