“Drugssmokkel? Elkaar een plezier doen zit in onze cultuur” Wouter Hertogs

27 april 2020

16u11 0 Zaventem Een man uit Sierra Leone is veroordeeld tot 36 maanden cel voor drugssmokkel. In de dubbele bodem van zijn koffer werd 4 kilogram cocaïne aangetroffen. Zelf zegt hij de koffer meegenomen te hebben om een kennis een plezier te doen.

De man werd opgepakt op de luchthaven van Zaventem nadat de douane cocaïne had gevonden. Eerder was men tot controle overgegaan omdat men het opvallend vond dat hij met een lege koffer reisde. “Een kennis in Sierre Leone had gevraagd om deze af te zetten in Nederland”, klonk het tijdens zijn eerste ondervraging, “en elkaar een plezier doen zit nu eenmaal in onze cultuur.” Hij gaf wel toe dat hij vond dat de koffer wat zwaar was om leeg te zijn. “Maar verder heb ik daar niet bij stilgestaan”, besloot hij. Uit het telefonieonderzoek konden de speurders weinig opmaken omdat de gesprekken in een zeer lokaal dialect gevoerd werden. “Maar het universele woord ‘cocaïne’ komt er alleszins meermaals in voor”, aldus de rechter, die de man dan ook veroordeelde tot de standaardstraf van 36 maanden.