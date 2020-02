“Die wapens? Per ongeluk aangeklikt op een website” WHW

06 februari 2020

12u52 0 Zaventem Een Brusselse jongeman had een wel zeer simpele uitleg toen agenten hem ondervroegen over een mes dat hij had aangekocht. Naar eigen zeggen kocht hij het ‘per ongeluk’.

Begin vorig jaar werd een pakket met daarin 3 stroomstootwapens onderschept op de luchthaven van Zaventem. Afzender was een zekere B.O. Geconfronteerd met de vondst reageerde hij niet verrast; “Ik heb enige tijd per ongeluk foutief geklikt op een website. Zo bleek ik iets besteld te hebben. Ik kon het ook niet annuleren”, klonk het. Een flauw excuus, zeker omdat bij nazicht van zijn strafregister bleek dat de man geen watje was. “Hij werd al meermaals veroordeeld, waaronder voor afpersing”, aldus het parket, dat daarom 7 maanden cel vorderde. Uitspraak op 4 maart.