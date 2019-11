‘Dan KAN ‘K ER weer tegenaan’: zusjes verkopen mutsen en draagtassen met ludieke teksten ter ere van overleden papa Opbrengst van winteractie gaat naar Stichting tegen Kanker Robby Dierickx

20 november 2019

13u51 6 Zaventem Bijna dag op dag een jaar geleden moesten Lana, Yelka en Chloë Ockerman, drie zussen uit Sint-Stevens-Woluwe, afscheid nemen van hun vader Wim, die de stierf aan kanker. Om hun papa te eren, verkopen de drie zusjes nu mutsen en draagtassen met ludieke opschriften. “Met onze actie Chemotivé willen we – ondanks de ellende die kanker met zich meebrengt – een positieve boodschap brengen.”

Op 5 december vorig jaar kregen Lana (24), Yelka (23) en Chloë (21) Ockerman uit Sint-Stevens-Woluwe een zware klap te verwerken. Ondanks de vele chemo- en radiotherapieën moesten de zusjes afscheid nemen van hun vader, Wim Ockerman. Hij streed acht maanden lang tegen keelkanker, maar blies die woensdagochtend zijn laatste adem uit. “Enkele dagen voordien wisten we dat hij niet lang meer te leven had, dus besloten we hele dagen bij hem in het ziekenhuis te blijven”, blikt Lana nog even terug naar vorig jaar.

Het liefst zouden we willen dat kanker uit deze wereld verdwijnt, maar dat lukt jammer genoeg niet. Dus moet je leren om er – hoe moeilijk dat ook is – op een positieve en zelfs ludieke manier mee om te gaan. Lana Ockerman

“We waren er immers van overtuigd dat je die laatste momenten met elkaar moet doorbrengen. In die periode zagen we dat het belangrijk was om positief te blijven. Ondanks de felle strijd kon onze papa nog lachen en genieten. Net daarom besloten we kort na zijn dood met een actie te starten. Al snel werd Chemotivé – een samensmelting van chemo en motivé – in het leven geroepen. Daarmee wilden we een positieve boodschap overbrengen. Het liefst zouden we willen dat kanker uit deze wereld verdwijnt, maar dat lukt jammer genoeg niet. Dus moet je leren om er – hoe moeilijk dat ook is – op een positieve en zelfs ludieke manier mee om te gaan.”

Na de oprichting van Chemotivé gingen de zusjes op zoek naar een actie om geld in te zamelen voor de Stichting tegen Kanker. “We dachten aanvankelijk aan een benefiet, maar we wilden uiteindelijk iets ‘hip’ lanceren”, gaat Lana Ockerman verder. “En zo kwamen we bij trendy mutsen en draagtassen terecht. Na wat brainstormsessies vonden we ook gepaste en ludieke opschriften zoals Che-mo-ti-vé of ‘Dan KAN ‘K ER weer tegenaan’ voor de mutsen en de draagtassen.”

Vlotte verkoop

De voorbije weken verliep de online verkoop al bijzonder vlot en komende zaterdag staan de zusjes ook op ‘Winterkermis tegen kanker’ aan de scoutslokalen in Zaventem. Dat evenement wordt georganiseerd door drie broers uit Sint-Stevens-Woluwe, die eveneens hun vader aan kanker verloren. Nadien staan de zusjes Ockerman ook nog op de kerstmarkten van Steenokkerzeel (7 december) en Zaventem (14 december) en op een marktje rond kanker op de site van Gasthuisberg in Leuven (12 december).

“In eerste instantie willen we met onze actie een positieve boodschap overbrengen en verbondenheid creëren tussen mensen die hetzelfde meegemaakt hebben. Daarnaast hopen we uiteraard zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de Stichting tegen Kanker”, besluit Lana.

Wie de mutsen en/of draagtassen online wil bestellen, kan dat via de de Facebookpagina https://www.facebook.com/che.mo.ti.ve/, het Instagramaccount Che.mo.ti.vé of de website https://msy1289.wixsite.com/chemotive.