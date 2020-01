‘Babbelaars’ helpen juffen in klassen waar het Nederlands stilaan verdwijnt: “Achterstand in eerste leerjaar voorkomen” Dertien vrijwilligers werken elke voormiddag rond taal in instap- en eerste kleuterklas Robby Dierickx

27 januari 2020

14u41 4 Zaventem In de gemeentelijke basisscholen van Zaventem, Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe is maandag het project ‘Babbelaars’ van begonnen. Omdat er steeds meer anderstalige kinderen in de kleuterklassen zitten, kunnen de juffen amper hun werk doen. Voortaan zullen dertien vrijwilligers hen dan ook een handje helpen. “Op die manier willen we vermijden dat de kinderen met een achterstand naar de lagere school gaan”, klinkt het.

De kleuters van de instap- en eerste kleuterklassen in de drie gemeentescholen in Zaventem kregen er maandagochtend een juf bij. Geen echte juf, maar wel een ‘Babbelaar’. Het schepencollege is maandag namelijk gestart met een taalproject waarbij het alle kleuters beter wil voorbereiden op de lagere school. “Omdat er steeds meer anderstalige kindjes hun weg naar onze scholen vinden, kunnen kleuterjuffen hun basistaken namelijk niet meer uitvoeren”, weet burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). “Ze moeten meer tijd spenderen aan de anderstalige kindjes, waardoor kostbare tijd verloren gaat. Door vrijwilligers in de kleuterklassen in te schakelen, kunnen de kleuterjuffen hun basistaken wel opnieuw uitvoeren.”

Na een zoektocht van enkele maanden kon de gemeente dertien vrijwilligers strikken. Die ‘Babbelaars’ zullen de komende maanden elke voormiddag ingezet worden in de instap- en kleuterklassen. “De kindjes zullen tussen 9 en 11 uur in kleine groepjes werken, met een focus op het Nederlands”, zegt onderwijsschepen Dirk Philips (Open Vld). “Op die manier voorkomen we dat ze met een taalachterstand naar het eerste leerjaar moeten.”

Broodnodig

In de gemeenteschool in Sterrebeek maakten twee Babbelaars – Niske Pardon (63) en Linda Pint (67) – maandagochtend hun opwachting. “Ik kom uit het bankwezen, maar ben na mijn pensioen drie jaar geleden als vrijwilliger in deze school aan de slag gegaan”, zegt Linda. “Ik help de kinderen van het eerste leerjaar al een tijdje bij het rekenen en het lezen. Toen ik hoorde dat de gemeente met het project Babbelaars wilde starten, heb ik me meteen kandidaat gesteld. Voortaan zal ik drie voormiddagen per week in de kleuterklassen helpen. Een broodnodig project, want je merkt dat steeds meer kinderen met een (taal)achterstand naar het eerste leerjaar gaan.”

“Als je als juf in een klas van 25 kinderen heel wat anderstaligen hebt, is alle hulp welgekomen”, vult Niske Pardon aan. “In het verleden heb ik al vaker met anderstalige kinderen gewerkt, dus ik begrijp dat extra ondersteuning heel belangrijk is. Daarom heb ik me ook kandidaat gesteld voor dit project.”

75 procent anderstalig

Juf Sofie van de eerste kleuterklas in Sterrebeek haalde maandag opgelucht adem toen ze hoorde dat ze voortaan hulp krijgt. “Want 75 procent van de klas wordt thuis anderstalig opgevoed. Vooral na de vakantieperiodes is dat niet altijd even gemakkelijk omdat sommige kinderen tijdens die vakantie geen Nederlands gepraat hebben en dus opnieuw moeilijkheden in de klas ondervinden. De inzet van de Babbelaars is dan ook een absolute meerwaarde voor de kinderen.”

Het gemeentebestuur wil het project al zeker anderhalf schooljaar laten lopen om het vervolgens te evalueren en eventueel uit te breiden naar alle kleuterklassen in de gemeentescholen. De gemeente zoekt nog extra vrijwilligers om alles in goede banen te leiden. Alle Babbelaars krijgen een vrijwilligersvergoeding.