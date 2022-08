Zaterdag op het zomerplein op Oosthove allereerste editie van Headach Fest met vier groepen en gratis toegang

WERVIKHet heel succesvol Rock op het Plein is nog maar achter de rug en is er zaterdag 27 augustus in Wervik al een ander festival. Op het zomerplein van het stadsdomein Oosthove in de Speiestraat vindt de allereerste editie van Headache Fest plaats. De toegang is gratis. Er treden vier groepen op.

Organisator is Stijn Decoene van Headache Music Agency. Hij is de drummer van ondermeer The RG’s die vrijdagavond op het tweede podium van Rock op het Plein speelden. “Ik kan rekenen op de partners stad Wervik en vzw Thurisaz”, zegt Stijn. “Het wordt een avond vol alternatieve en vaak heel erg stevige muziek.”

Op de affiche staan vier bands : om 18.30 uur Ka’Una (postmetal), om 19.50 uur Quails (instrumentale progrock/metal), om 21.10 uur The Curse Of Millhaven (deathmetal/core) en om 22.35 uur Atomic Vulture (instrumentale stoner/fuzz/spacerock).

Ka’Una is volledig lokaal met leden van Thurisaz en The RGs en allen uit Wervik en Geluwe. In die bezetting wordt het hun eerste live-set. Quails is een band uit Tielt en Gent. Ieper is de thuisbasis van The Curse of Millhaven en Atomic Vulture komt uit de streek van Brugge.

Afsluiten met dj

“Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan het volledige gamma van -bands, krijgen alle bands uitgebreid de kans om naast de livemuziek ook hun merchandise te verkopen”, aldus de organisator. “We kunnen ook rekenen op de samenwerking met vzw Ondergrond metalbands steunt door verkoop van muziek, merchandise, organiseren van workshops, het uitzenden van een podcast. Ze zullen op het festival een uitgebreid muzikaal gamma van bands uit de sector (Zuid-)West-Vlaanderen aanbieden. Afsluiten doen we met onze eigenste dj Headache die nummers zal brengen van het stoner-, rock- en metalgenre.”

“Het absolute doel is het in de kijker zetten van deze kwaliteitsvolle bands. Ondertussen prijkten een aantal al op gerenommeerde festivals zoals Ieperfest, Alcatraz, Desertfest en Graspop. Het blijft hard werken en we hopen op deze manier de aandacht te vestigen op deze unsigned en gedreven bands.”

Bands promoten

“Headache Music Agency werd in 2018 opgericht met als absolute doel het aanbieden van een semiprofessioneel platform aan kwaliteitsvolle bands, waarbij we deze bands promoten bij talrijke organisatoren van festivals en concertclubs/cafés en waarbij gezocht wordt naar betere kansen en mogelijkheden, dit zowel in het binnen- als buitenland.”

“Onze focus ligt op bands die het stevigere muzikaal werk afleveren. Ons kleine Belgenland beschikt over tal van bands die eerder onder de radar opereren en die er zeker in slagen om hoogstaand kwalitatief muziekmateriaal te produceren. Het bereiken van een breder publiek is echter geen sinecure. Het muzikale landschap wordt grotendeels door een aantal heel grote spelers bepaald en kleinere bands moeten vaak een ongelijke strijd leveren. Sinds de oprichting konden we reeds optredens versieren in België, Nederland, Frankrijk en Turkije waar Thurisaz enkele weken geleden op een festival speelde.”

Meer info www.headachemusicagency.be.

