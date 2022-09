Zaterdag negende muziekquiz in openlucht

ZONNEBEKETer gelegenheid van de kermis in Zonnebeke is er zaterdag vanaf 17 uur achter restaurant Koklikoo in het kasteeldomein in Zonnebeke voor de negende keer een muziekquiz in openlucht. Ploegen van maximaal drie personen kunnen meedoen.