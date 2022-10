Zaterdag muziek en warme beenhesp in De Knippelaar

Halle Eén van kleinste straatjes van Halle voortaan bewaakt met AN­PR-camera: “Wie hier niet moet zijn krijgt een boete”

Bewoners, bezoekers maar ook ploegen van de nutsmaatschappijen en zelfs de vuilniswagen… Wie in de Nieuwstraat in Halle moet zijn checkt best of zijn nummerplaat geregistreerd staat want anders riskeer je een boete. In één van de kleinste straatjes van Halle hangt voortaan een ANPR-camera en daar is een goede reden voor.

13:44