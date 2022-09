Zaterdag feestelijke opening van het nieuw Dorpspunt in het gewezen gemeentehuis

De officiële opening wordt gekoppeld aan een Vlaamse kermis, compleet met kinderanimatie en verse wafels. Eerder was er in de kerk al een infomoment voor de inwoners. “We willen de inwoners bedanken voor het meedenken en het mee vorm geven”, zegt schepen Joachim Jonckheere (#Team 8980).

De bewoners konden via een bevraging in februari vertellen wat ze misten in het dorp en het dorpspunt probeert hierop in te spelen. Zo komt er een buurtwinkel met korteketenproducten, bemand door vaste medewerkers van De Lovie; Zij baten de winkel uit, maar gaan ook klusjes voor de bewoners uitvoeren; zoals het uitlaten van de hond, wegbrengen van glas of het ontvangen van pakjes.