Zwembad Pulderbos blijft gesloten tot 1 september Annelin Marien

19 juni 2020

09u55 0 Zandhoven Op 1 juli mogen zwembaden weer openen, maar het zwembad aan het revalidatiecentrum in Pulderbos blijft nog twee maanden langer gesloten. Dat besloten intercommuniale Igean, verantwoordelijk voor de uitbating van het zwembad, in samenspraak met de gemeenten Zoersel en Zandhoven.

“Het zwembad in Pulderbos wordt hoofdzakelijk gebruikt voor schoolzwemmen en zwemlessen, en die zijn er niet in de zomervakantie”, aldus Bieke Van Baelen van Igean. “Daarnaast werden ook de meeste zomerkampen van verenigingen geannuleerd, waardoor er in de zomervakantie te weinig bezetting zou zijn in het zwembad. Het rendement van het zwembad zou dan niet opwegen tegen alle inspanningen om het zwembad conform de maatregelen open te houden. We hebben dan maar beslist om een aantal noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren deze zomer, en we zetten alles in op een heropening op 1 september volgens de normale werking.”