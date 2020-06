Zorgverblijf Hooidonk krijgt financiële steun van minister van Toerisme Demir AMK

14u32 0 Zandhoven Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) heeft in totaal 3,85 miljoen euro vrijgemaakt voor 24 Vlaamse zorgverblijven. Ook Zorgverblijf Hooidonk in Zandhoven krijgt financiële steun.

De toeristische sector heeft zware klappen gekregen, en dat heeft ook gevolgen voor mensen die speciale zorg nodig hebben tijdens een uitstap of vakantie. Vlaanderen telt 24 zorgverblijven met een aangepaste infrastructuur of dienstverlening voor mensen met een handicap of ziekte. Zorgverblijf Hooidonk in Zandhoven is daar één van. Samen ontvangen 3,85 miljoen euro aan financiële steun zodat ze draaiende kunnen gehouden worden.

Joris Peeraer en Peter Smets, beide zetelend voor N-VA Zandhoven in het Bijzonder comité voor de sociale dienst (het voormalige OCMW), reageren tevreden: “Ook personen met een beperking en mensen in armoede hebben recht op vakantie. Stuk voor stuk zijn de zorgverblijven zwaar getroffen door de coronacrisis. We zijn dan ook blij dat minister Zuhal Demir met dit noodfonds middelen vrijmaakt voor deze kwetsbare doelgroep.”