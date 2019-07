Zondag opnieuw Zandhoven Feest! AMK

02 juli 2019

11u07 0

Deze zondag, 7 juli, zijn alle Zandhovenaars vanaf 14 uur weer welkom op het jaarlijkse Zandhoven Feest! Naar jaarlijkse gewoonte wordt het weer een groot volksfeest in het kader van de 11 juliviering. Het feest vindt plaats in de tuin van Huize Bruyneel, bij slecht weer is De Populier als alternatieve locatie voorzien. Muziek wordt voorzien door Formatie Kräkers en Op Losse Schroeven, voor de kleinsten is er randanimatie als springkastelen, een carrousel, eendjes vissen en kindergrime. En natuurlijk eet je op dit Vlaamse volksfeest frietjes!